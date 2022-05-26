Возможности современной медицины обсудили на масштабном женском форуме «Здоровье»

На женский форум «Здоровье» в Красногорске приехали 300 участниц. Здесь можно узнать, как поддержать иммунитет и вовремя распознать то или иное заболевание — проще говоря, быть здоровой и красивой. А на выставке в рамках форума можно познакомиться с новинками современной медицины.

«В каждой семье есть свой собственный доктор, в России по традиции это мама или бабушка. И [от того, ] насколько правильно женщина понимает заботу о здоровье, зависит не только физическое, но и психологическое, эмоциональное состояние семьи», — сказала председатель Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерина Богдасарова.

А вот что касается благосостояния семей, об этом позаботится регион.

«Если говорить конкретно про Московскую область, то консолидированный бюджет, который тратится на поддержку семей с детьми, составляет 45 миллиардов рублей, это существенная поддержка», — отметила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова.

А занятым мамам и бабушкам очень важна своевременная диагностика. Максимум информации за минимум времени — узнать все о своих сосудах можно за 15 минут. Такую услугу презентовали на форуме МОНИКИ, причем проверку здоровья можно пройти абсолютно бесплатно. Измеряют давление и уровень глюкозы, данные анализирует специальный аппарат. Всего 15 минут — и результат готов — определен сосудистый возраст пациента. А вместе с ним рекомендации врачей и специалистов, как сделать свой организм моложе.

«Самое главное, чтобы наши участницы форума получили полезную и нужную информацию, поделились этой информацией со своим окружением, со своей семьей и сформировалась культура быть здоровым и превратилось это в образ жизни», — отметила председатель Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерина Богдасарова.

Представили на форуме и технические новинки. Среди них аппарат для дыхания широкого спектра действия. Изначально его применяли только в косметологии, чтобы буквально дышать и худеть.

«Данный аппарат помогает справляться с метаболическим синдромом. То есть в среднем примерно за полтора-два месяца дыхания на этом приборе можно скинуть 3,5—4 килограмма без изменения образа жизни», — рассказала генеральный директор компании-производителя Татьяна Росс.

За счет особенной динамики подачи кислорода достигается целебный эффект. На деле получается тренировка, которая помогает в том числе бороться с последствиями коронавируса. Легкие восстанавливаются быстрее.

Идеи и инициативы, представленные на форуме, планируют рассмотреть в правительстве Московской области и в Совете Федерации.