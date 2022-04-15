Форум «Жить и воспитываться в семье» прошел в Балашихе

Уполномоченные по правам ребенка со всех регионов России собрались в Балашихе. Главная задача — обменяться опытом, чтобы еще эффективней помогать детям в поисках нового дома. Площадкой форума «Жить и воспитываться в семье» был выбран семейный центр «Непоседы».

«Детских домов в Московской области не стало, поэтому семейные центры — это новая форма организации работы с детьми попавшими в трудную жизненную ситуацию, с детьми сиротами, где они будут находиться временно. И максимально будет вестись работа по устройству ребенка в семью», — рассказала заместитель директора семейного центра «Непоседы» Юлия Киселева.

Сейчас «Непоседы» — это 54 ребенка. В центре их учат самостоятельной жизни, помогают решать насущные проблемы. Делают все возможное, чтобы их пребывание было максимально комфортным и интересным.

«Здесь у нас очень много дополнительных кружков — это мастерская, глина, обучают в киностудии. Здесь же играют в шахматы, музыкальные ансамбли. Дети танцуют, поют. Вообще всевозможные занятия. <…> Непонятно, чтобы было, если бы я жила не здесь. Я очень благодарна людям которые здесь работают. Они очень многое вложили в меня», — рассказала воспитанница центра «Непоседы» Анна.

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Всеми своими технологиями работы на форуме центр поделился с коллегами из других регионов. Такие встречи стали возможны благодаря губернатору области Андрею Воробьеву и уполномоченной по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой, которая лично посетила центр «Непоседы».

Нужны сейчас новые подходы, новые решения. И, конечно, в этом плане Московская область передовая. Потому что многие технологии, которые здесь отрабатываются, даже в самых смелых мечтах регионов — они даже не думают. Нам было важно показать смелость. Эту смелость Московской области. Результативность, к которой эта смелость привела. Было важно посмотреть на те технологии, которые есть в других регионах в качестве пилотов Мария Львова-Белова Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ

Раньше в Подмосковье было 44 детских дома. На смену им пришли шесть, подобных «Непоседам», центров. Новый подход помог 97% детей найти свою семью. Сейчас они начнут помогать еще и детям Донбасса. Уже создан координационный штаб, который должен помочь привести законодательство народных республик и России в соответствие друг другу. 25 детей приедут в Подмосковье уже на следующей неделе. Их всех ждут новые семьи.