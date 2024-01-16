Подмосковье 16 января 2024, 16:47 Форум ветеранов СВО начался в парке «Патриот» в Подмосковье Телеканал «360»

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Второй форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим» открылся в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Там собрались демобилизованные бойцы из всех регионов страны.

Организатором встречи выступил фонд «Защитники Отечества». Важность миссии участников спецоперации подчеркнул президент России Владимир Путин в приветствии к гостям и организаторам форума.

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Для участников подготовили образовательные лекции, мастер-классы и творческие встречи. Кроме этого, они смогут получить персональные консультации от федеральных ведомств. Главная цель — вовлечение ветеранов специальной военной операции в общественные и государственные проекты. Также руководители региональных филиалов фонда «Защитники Отечества» поделятся лучшими практиками поддержки героев и членов их семей.

«Здесь идет общение между регионами, высказывают свое мнение, как лучше работать с семьями погибших, как лучше обеспечивать раненых. Поэтому, считаю, что это очень важное и нужное направление, тем более имеются такие задачи, которые нам поставил президент страны», — подчеркнул социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Московской области Вячеслав Шевяков.

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Обратиться в фонд участники спецоперации могут по любым вопросам. Защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, оказывают юридическую поддержку, а также помощь в переобучении и трудоустройстве. Для получивших тяжелые ранения военнослужащих адаптируют жилье и обеспечивают долговременный уход.

«Мы сейчас в начале своего пути. <…> Мы должны так выстроить свою работу и социализировать людей, которые будут возвращаться с войны, чтобы они были охвачены заботой, любовью и вниманием. Особая категория — это семьи погибших и получивших тяжелые ранения военнослужащих», — отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Наумец.

Первый подобный форум прошел в июле 2023 года. Тогда он объединил около 200 участников. В этот раз их количество увеличилось вдвое — более 400 человек стали гостями встречи в парке «Патриоте». Форум ветеранов «Вместе победим» продлится до 17 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какую поддержку оказывают семьям участников спецоперации.

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