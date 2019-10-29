Пять дней творчества, спорта и встреч. Молодежный форум «Территория солнца» стартовал в Солнечногорске

Образовательный молодежный форум «Территория солнца» в четвертый раз стартовал в Солнечногорске. Для юных жителей округа там подготовили несколько тематических направлений. Съемочная группа телеканала «360» посмотрела, как школьники проводят время.

Дойти до другого берега и не сорваться вниз с веревки нелегко не каждой девушке. Но именно ради таких экстремальных ощущений Анастасия и выбрала военно-патриотическое направление форума «Территория солнца».

«Я очень люблю такие виды спорта. Мне очень интересно: я впервые здесь. Меня даже не смущает то, что в военно-патриотическом отряде мы встаем в 6:30 утра. Это рано, но мы идем на пробежку, выполняем силовые упражнения», — сказала Анастасия Смирнова, участница форума.

Источник фото: телеканал «360»

Сам форум — уже традиционный для Солнечногорска. Четвертый год он объединяет молодежь округа от 14 до 16 лет. Среди направлений — добровольчество, бизнес, медиа — все под контролем опытных наставников. Альпинизму, например, обучал инструктор, более 100 раз восходивший на вершины гор.

«Есть и маршруты высшей категории сложности, так что опыт имеется. Самое высокое, куда поднимались — это пик Сомони, семитысячник», — сказал Игорь Карасев, инструктор по альпинизму.

Участников форума ждут пять дней творчества, спорта и встреч с интересными гостями. Чем заниматься — выбирали сами подростки. Кто-то может захотел попробовать себя в журналистике.

«Дала им такое задание, чтобы они сверстали выпуск, побыли шеф-редакторами. Написала для них восемь тем, и они верстают выпуск, пробуют. Мне кажется, это интересно, здорово», — сказала Екатерина Косевич, куратор медиа-направления.

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Научиться думать на несколько шагов вперед поможет страйкбол. Для погружения в военно-спортивную игру здесь все условия. А одна из особенностей форума — настоящая преемственность. Александр, например, впервые приехал сюда, когда ему было 16. Позднее окончил финансовый университет, увлекся предпринимательством и вскоре получил приглашение стать одним из кураторов бизнес-направления.

«В последний раз я был больше семи лет назад в качестве такого же участника. Молодым парнем, у которого горят глаза. Ты хочешь все познать. И вот сейчас я говорю, а у меня мурашки, потому что я нахожусь на месте организатора. То есть уже я даю какие-то знания детям», — сказал Александр, куратор бизнес-направления.

В общей сложности все четыре направления объединили в этом году около 50 участников. Ребята признаются, что во взрослой жизни хотят приносить пользу обществу. А на этом форуме их учат, как они могут достичь своих высоких целей.