Подмосковье 07 февраля 2024, 15:52 Форум студенческих отрядов Подмосковья прошел на выставке «Россия» на ВДНХ МИСК МО

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Региональный форум РСО Московской области прошел на выставке-форуме «Россия». Встреча объединила 230 активистов движения, 107 из них принимают участие в патриотической акции «Снежный десант».

«Ребята из нашего регионального отделения — одни из самых активных представителей молодежи Подмосковья. Они участвуют в грантовых конкурсах, помогают пенсионерам, собирают гуманитарную помощь, помогают семьям СВО. В Московской области отделение начало свою работу в 2020 году, сейчас оно насчитывает более 3500 активистов», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Акция «Снежный десант», которая сейчас проходит в Подмосковье, подразумевает добровольную уборку снега и помощь старшему поколению. Кроме того, студотрядовцы проводят с ребятами занятия и мастер-классы. Например, молодые люди разработали урок по изучению алфавита и развитию речи через звуки и скороговорки для младших детей, а для подростков — урок по актерскому мастерству.

«„Снежный десант“ проводится в Подмосковье четвертый год подряд. Более 100 активистов выезжают в отдаленные деревни и села региона, помогают ветеранам и семьям военнослужащих по хозяйству и в уборке снега», — рассказал руководитель регионального отделения РСО Павел Ковалев.

5 февраля отряд «Сияние» выезжал в село Марфино под Мытищами. За три дня студенты успели провести пять мастер-классов для детей и концерт для взрослых, убрали от снега территории исторических мемориалов и краеведческого музея.

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