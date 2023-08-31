Подмосковье 31 августа 2023, 11:14 Форум «Старосты Подмосковья» впервые прошел в регионе Министерство территориальной политики МО

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Почти 200 деревенских старост из южных городских округов Подмосковья встретились на форуме в Ступине. Самые активные из них получили благодарственные письма и грамоты. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

«Мероприятие организовано по поручению губернатора Андрея Воробьева. Сегодня здесь собрались неравнодушные люди, которые заботятся о Подмосковье и своих деревнях. Мы объединяемся, чтобы стать сильнее, эффективнее, лучше», — отметила министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева.

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Самых активных и вовлеченных в жизнь своих сел старост наградили за вклад в развитие местного самоуправления. Благодарности губернатора получили Александр Белкин из деревни Лешино, Александр Лосев из деревни Верзилово, Людмила Рыкина из деревни Вальцово.

Награды от Министерства территориальной политики Московской области получили Александр Голов (деревня Давыдово), Любовь Кретова (деревня Базарово), Александр Лазукин (деревня Юсупово), Владимир Лемов (деревня Пенье), Евгений Перевезенцев (деревни Ларино и Торжнево), Кирилл Рожок (деревня Лемешево) и Валентина Тонкодубова (деревня Серково).

Новое удостоверение старосты вручили представителю деревни Секирино Владимиру Чекалину.

Депутат Мособлдумы Андрей Голубев рассказал старостам о возможностях инициативного бюджетирования.

«За прошлый год мы реализовали 450 проектов инициативного бюджетирования. Самым крупным из них стала хоккейная площадка в Домодедове стоимостью 13 миллионов рублей. Ступино побило рекорд — здесь выполнили 31 проект. Сейчас выдвинуто 509 новых инициатив, и мы их обязательно реализуем», — отметил Голубев.

«Сельский староста — важнейшее звено в диалоге с жителями для предупреждения проблемных вопросов. На территории городского округа Ступино работают 215 старост. Они являются инициаторами всех преобразований, добрых перемен, происходящих в сельской местности», — добавил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Итогом форума стала новая инициатива, поступившая от заместителя председателя правительства Подмосковья Марии Нагорной. Она предложила создать Ассоциацию старост Подмосковья.