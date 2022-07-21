Форум «Социальные практики добрососедства» пройдет в Москве в октябре
В Москве пройдет форум «Социальные практики добрососедства». Он призван развивать добрососедские отношения жителей многоквартирных домов, сообщила пресс-служба депутата Госдумы, зампреда комитета Госдумы по строительному и жилищно-коммунальному хозяйству Светланы Разворотневой.
Для участников форума пройдут семинары по созданию добрососедских отношений, представят современные практики управления в многоквартирных домах.
Среди целей форума заявлена «необходимость формирования устойчивых социальных связей для поддержания системы партнерских отношений в управлении многоквартирными домами, повышении продуктивности принятия решений».
Регистрация на форум открыта на официальном сайте до 5 сентября. Аудиторией мероприятия названы физические и юридические лица, а также граждане, заинтересованные в развитии добрососедства.
Форум будет проходить с 12 по 14 октября в Общественной палате Российской Федерации.
Участникам форума по его итогам вручат сертификаты и комплекты методических материалов.