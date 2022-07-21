facebook_pixel
    21 июля 2022, 18:22

    Форум «Социальные практики добрососедства» пройдет в Москве в октябре

    Анастасия Максимовских

    В Москве пройдет форум «Социальные практики добрососедства». Он призван развивать добрососедские отношения жителей многоквартирных домов, сообщила пресс-служба депутата Госдумы, зампреда комитета Госдумы по строительному и жилищно-коммунальному хозяйству Светланы Разворотневой.

    Форум «Социальные практики добрососедства» пройдет в Москве в октябре | Изображение 1

    Для участников форума пройдут семинары по созданию добрососедских отношений, представят современные практики управления в многоквартирных домах.

    Среди целей форума заявлена «необходимость формирования устойчивых социальных связей для поддержания системы партнерских отношений в управлении многоквартирными домами, повышении продуктивности принятия решений».

    Регистрация на форум открыта на официальном сайте до 5 сентября. Аудиторией мероприятия названы физические и юридические лица, а также граждане, заинтересованные в развитии добрососедства.

    Форум будет проходить с 12 по 14 октября в Общественной палате Российской Федерации.

    Участникам форума по его итогам вручат сертификаты и комплекты методических материалов.