Подмосковье представило проект об импортозамещении на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Проект Подмосковья «Кадры для импортозамещения» участвует в конкурсе форума «Сильные идеи для нового времени».

В конкурсе форума «Сильные идеи для нового времени», в рамках которого организован сбор идей и предложений по развитию страны, участвует проект Московской области. Организуют форум Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Подмосковный проект «Кадры для импортозамещения» представлен в направлении «Открытый разговор».

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева считает поддержку проектов в сфере импортозамещения одной из важнейших задач Московской области.

«Проект Подмосковья, представленный на конкурсе, также направлен на оказание содействия таким предприятиям. Его целью является создание системы опережающей профессиональной подготовки специалистов в соответствии с запросом предприятий, реализующих проекты импортозамещения. В рамках его реализации мы уже ведем сбор информации о потребностях компаний в кадровых ресурсах. Кроме того, проект поможет в трудоустройстве гражданам, попавшим под сокращения», — рассказала Екатерина Зиновьева. По ее словам, результатом реализации проекта станет соответствие качества подготовки и подбора персонала актуальным запросам экономики региона, устойчивое развитие территорий.

В рамках проекта также планируется создание платформы «Импортозамещение». Это будет интернет-ресурс с возможностями решения вопросов о дефиците товара и комплектующих. На платформе также можно будет размещать информацию по отраслям и территориям о дефиците кадров.

На сайте конкурса предложений и идей ведется рейтинг проектов. Он состоит из оценок сертифицированных экспертов, в том числе учитывается «народное голосование».

Ознакомиться с проектом «Кадры для импортозамещения» подробнее и проголосовать можно здесь. Сбор идей продлится до 22 апреля. Предложения в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» принимаются на крауд-платформе.