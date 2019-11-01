Во Фрязине прошел региональный форум «Сильное. Здоровое. Чистое». Его организаторы — региональная Общественная палата и областное управление социальных коммуникаций.

Форум объединил представителей органов власти, профильных министерств, общественности, а также активных жителей.

Аварийные и бесхозные спортивные площадки, места для мусорных контейнеров и условия отдыха водителей автобусов на конечной остановке — во Фрязине все это проверили до начала форума. Если с контейнерными площадками все более или менее нормально, то, так называемые, спортивные комплексы представляют печальное зрелище и угрожают жизни и здоровью.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы составим резолюцию. Я проконтролирую, чтобы эти вопросы были включены и донесены до губернатора. И я думаю, что многие вопросы можно будет решить уже сегодня на форуме, рассказав об этом местной власти», — отметила член Общественной палаты Московской области Ульяна Белова.

Источник фото: телеканал «360»

Пути решения экологических проблем обсуждали на форуме в секции «Чистое». А в секциях «Сильное» и «Здоровое» подвели итоги общественного мониторинга реализации региональных программ в сферах здравоохранения, образования и экономики.

«Сильное. Здоровое. Чистое» — это площадка для обсуждения наиболее острых вопросов в муниципалитетах. На форуме жители рассказывают о недочетах, на основании чего выявляются системные проблемы. Особенно важно, что вопросы не останутся на бумаге, каждый из них — сигнал для властей к действию.

«Основное целеполагание — это выявить насколько те постулаты, те направления развития региона, которые выбрал губернатор для себя, когда шел на выборы, насколько они работают в территориях Московской области. Для Общественной палаты Подмосковья — это основное правило. На основании обратной связи с жителями мы формируем свой маршрут», — рассказал член Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.

Источник фото: телеканал «360»

Предложения, которые будут сформированы по итогам общественных обсуждений, направят в профильные министерства и ведомства. Особо важные вопросы и предложения для решения будут направлены на рассмотрение губернатору Московской области Андрею Воробьеву.