Подмосковье 31 марта 2024, 18:22 Форум руководящего состава Московского областного молодежного парламента провели в Шатуре Евгения Чиркунова

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Двухдневный форум руководящего состава Московского областного молодежного парламента прошел в Шатуре. Мероприятие провели на базе лагеря «Терра Ностра».

Молодые политики организовали обучающий интенсив, спланировали совместную работу и пообщались с председателем Совета депутатов округа Дмитрием Яниным. Каждый из участников поделился информацией о своем районе и текущих инициативах в рамках молодежной политики.

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Форум провели по инициативе Молодежного парламента Большой Шатуры, который возглавляет Евгения Чиркунова. В региональном парламенте она занимает пост заместителя по проектной работе.

«Мы были очень рады принять у нас в гостях ребят из разных городов нашего Подмосковья. Несмотря на то, что сформировались мы относительно недавно, команда уже показывает отличные результаты», — подчеркнула Евгения Чиркунова.

Она также поблагодарила лагерь «Терра Ностра» за организацию мероприятия и теплый прием, добавив, что все участники остались в восторге.

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