Подмосковье 13 мая 2023, 13:08 Форум руководителей студенческих отрядов ЦФО стартовал в Подмосковье

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Форум руководителей студенческих отрядов Центрального федерального округа (ЦФО) стартовал в Долгопрудном. На мероприятии представители наблюдательного совета, контрольно-ревизионной комиссии и окружного штаба организаций обсуждают вопросы профессионального обучения, подготовки к трудовому семестру и планы на ближайшие годы. На форум приехали делегации из 18 регионов ЦФО.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, регион принимал в ноябре прошлого года форум «В перспективе», и Подмосковье вновь стало площадкой для проведения масштабного мероприятия для студенческих отрядов. Московская областная организация является одной из самых крупных в России, за последние три года число участников отряда выросло до 3000 человек. В 2022 году 1892 студента получили рабочие места, в планах на ближайшее время трудоустроить не менее 2500 ребят.

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«Сегодняшнее мероприятие — отличная возможность обменяться опытом, научиться чему-то новому. Здесь будут представлены эффективные практики взаимодействия с учебными заведениями и органами власти, проекты в сфере молодежной политики», — добавила Швелидзе.

Российские студенческие отряды (РСО) организовывает трудовые коллективы для оплачиваемой работы в свободное от учебы время, в том числе и на период зимних и летних каникул. Это могут быть промышленные и сельскохозяйственные предприятия, гостиницы, поезда дальнего следования, детские лагеря и санатории и многое другое. На сегодняшний день РСО является крупнейшей молодежной организация страны, она обеспечивает временной трудовой занятостью свыше 150 тысяч студентов более чем из 80 субъектов России.

Подмосковное региональное отделение отрядов было основано в 2020 году. Студенты участвуют в различных социальных проектах, патриотических акциях, мероприятиях по развитию молодежной политики и оказывают помощь жителям новых регионов России, участникам СВО и их семьям в рамках акции «Доброе дело».

По словам главы Московского областного филиала РСО Павла Ковалева, согласно статистике, 20% студентов, которые трудоустраиваются на предприятия во время учебы, возвращаются на уже привычные рабочие места после получения диплома.

«Допустим, к нам приходит студент и говорит: „Я хочу быть проводником“. Для этого ему нужно получить образование и рабочую профессию „проводник пассажирского вагона“. Он зачисляется в образовательный центр студенческих отрядов, проходит обучение, ему выдают свидетельство проводника, и дальше студент уже идет работать. Также обучается и вожатый, после чего получает диплом и едет в детский лагерь. Три с половиной месяца в среднем идет обучение, за исключением сложных профессий в сфере IT — там это длится от четырех до шести6 месяцев», — отметил Ковалев.

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