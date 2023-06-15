Подмосковье 15 июня 2023, 11:30 Форум «Россия многонациональная» прошел в Котельниках

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Межмуниципальный форум «Россия многонациональная» прошел в Котельниках. Он был посвящен национальным и конфессиональным отношениям.

В Московской области проживают представители 140 национальностей, которые представляют 21 конфессию.

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«Мы собрались обсудить насущные проблемы, потому что город Котельники — он действительно многонационален. <…> Сегодня приехали коллеги из других муниципалитетов, чтобы поделиться опытом — он очень важен для нас», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Среди участников форума были представители правительства Московской области, председатель Совета по правам человека и развития гражданского общества при губернаторе, члены муниципальных общественных палат, активисты из разных уголков Подмосковья. Последние поделились лучшими практиками налаживания диалога и проведения совместных межнациональных мероприятий.

«Хочу сказать, что обсуждаемая тема — межконфессиональная и межнациональная — является не единственной основой, которая объединяет наше общество. И все собравшиеся люди объединены одной целью — мы все хотим жить хорошо на нашей земле. Наша земля — это Россия, и наша земля — это Подмосковье», — отметила министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева.

Участники форума решили организовать рабочую группу по вопросам межнационального взаимодействия, проводить встречи с жителями на регулярной основе, усилить контроль соблюдения трудового и миграционного законодательств, а также проработать вопросы внесения изменений в федеральное законодательство в части участия общественников в комиссии по русскому языку.

«С обращением к жителям выступил губернатор, и в этом обращении отдельной главой, отдельной темой прозвучало — мир, межнациональный мир на территории Московской области», — добавила председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

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