Подмосковье 26 марта 2024, 12:13 Форум равных возможностей для семей с детьми-инвалидами проведут в Химках Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

Родителей и специалистов, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, пригласили на Форум равных возможностей. Мероприятие состоится 2 апреля на базе многофункционального социального комплекса «Восход» в Химках.

Специалисты расскажут о возможностях работы и мерах поддержки детей с ОВЗ, а также познакомят родителей с компаниями, которые оказывают социальные, медицинские и образовательные услуги.

Реклама

Форум приурочен ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Мероприятие состоится по адресу: улица Ленинградская, 18А (МСК «Восход»). Начало в 11:00.

Организатор — «Совет семей, воспитывающих детей с ОВЗ». Он сформировался в 2023 году и проводит регулярные встречи для родителей.

Ранее стало известно, что семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.