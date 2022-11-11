Подмосковье 11 ноября 2022, 13:24 Форум проектировщиков пройдет в Подмосковье 18 ноября

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Развитие архитектуры и градостроительства обсудят на форуме проектировщиков в Центральном доме архитектора 18 ноября. Эксперты поговорят о новых подходах и регламентах, представят новые проекты и идеи.

Серию знаковых объектов, которые уже начали строить в Подмосковье, представят на сессии «Как раскрыть потенциал территорий Московской области? Новые сценарии и идеология развития городов».

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Главный архитектор региона Александра Кузьмина рассказала, что форум станет крупнейшим событием сферы в области. На мероприятии расскажут о методическом сопровождении проектов и новых регламентах и подходах.

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«Я призываю участников мероприятия обратить отдельное внимание на этот очень важный для каждого градостроителя блок, потому что это темы, которые нужно хорошо знать не только начинающим, но и уже практикующим архитекторам», — отметила Александра Кузьмина.

Она добавила, что темы выбирали на основе частых ошибок проектировщиков.

На форуме также подпишут соглашение о сотрудничестве Мособлархитектуры и МАРХИ — главного архитектурного вуза страны.