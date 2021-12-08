Форум проектировщиков Подмосковья состоится 17 декабря

Форум проектировщиков Московской области пройдет 17 декабря в Центральном доме архитектора. Мероприятие организует комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве по информационной политике региона.

«Форум проектировщиков Московской области — одно из важнейших профессиональных мероприятий, посвященных актуальным вопросам в области проектирования и создания комфортной городской среды на территории региона», — говорится в сообщении.

В форуме примут участие архитекторы и профессионалы в области градостроительства, а также представители федеральных и региональных органов власти.

На мероприятии подведут итоги всероссийских архитектурных конкурсов «Жилье и городская среда — лучшие практики» и «Лучший объект социальной инфраструктуры».

Ранее стало известно, что компания «Главстрой» провела четыре международных архитектурных конкурса для разработки проектов новых жилых кварталов в Москве.