Подмосковье 07 марта 2023, 16:26 Форум председателей советов домов прошел в Химках

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Советы многоквартирных домов и улиц вместе с муниципальными депутатами участвуют в решении задач по текущему ремонту, озеленению, мониторингу работы коммунальных служб и реализации проектов благоустройства округа. Для обсуждения этих и других вопросов в коммунальной сфере в Химках провели форум председателей советов домов.

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Глава Химок Дмитрий Волошин открыл форум. С докладами выступили представители теплоснабжющей организации «ТСК Мосэнерго», Фонда капитального ремонта Московской области и управления ЖКХ администрации округа.

Исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Московской области Александр Шаповалов отметил, что в округе капитально отремонтируют 37 домов и заменят 57 единиц лифтового оборудования в 2023–2025 годах.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «ТСК Мосэнерго» Роман Агапов рассказал о старте инвестиционной программы по замене сетей теплоснабжения в округе. Модернизация рассчитана на три года. Работы начнутся уже этой весной с окончанием отопительного сезона. В первую очередь будут заменены самые проблемные участки, где аварии происходили чаще всего.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина вручила благодарственные письма председателям советов домов и улиц округа за плодотворную работу. После выступлений участники форума смогли задать вопросы докладчикам.

«В своем послании губернатор Андрей Юрьевич Воробьев отметил ключевой принцип нашей совместной работы — житель всегда прав. Мы обязаны слышать запросы химчан, направленные к управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям и профильным службам ЖКХ», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Глава добавил, что химчане должны понимать, как расходуются их средства, и сами определять очередность исполнения инвестпрограмм. Для этого депутаты совместно с председателями советов домов регулярно проводят встречи, на которых обсуждают пожелания жителей в коммунальной сфере.

Более 50 тысяч химчан за последний год на таких собраниях представили почти 10 тысяч предложений по инвестпрограммам. Часть из них уже реализованы.

Ранее стало известно, что почти 4,5 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Московской области за два года. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, это один из главных запросов жителей.

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