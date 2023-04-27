Подмосковье 27 апреля 2023, 15:41 Форум председателей советов домов и улиц прошел в микрорайоне Южном в Балашихе

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Очередной форум председателей советов домов и улиц прошел в Балашихе. Участие в нем приняли более 200 человек. Площадку для обсуждения вопросов ЖКХ предоставила гимназия № 1 в микрорайоне Южном.

На форуме обсуждали предложения и инициативы жителей многоквартирных домов и улиц частного сектора, расположенных в микрорайонах Северный, Южный, Заря, Сакраменто и других.

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Затронули и вопросы реализации новой системы взаимодействия жителей, депутатов и управляющих компаний. Ее внедряют по поручению главы городского округа Балашиха Сергея Юрова. Она основана на озвученном губернатором Московской области Андреем Воробьевым принципе — житель всегда прав и нацелена на более эффективное решение вопросов обслуживания домов и благоустройства улиц.

Главная задача — учесть предложения горожан при формировании инвестиционных программ. Для этого в каждом дворе и на каждой улице депутаты вместе с управляющими компаниями провели встречи. На форуме подвели итог и обозначили, что именно нужно запланировать на ближайший период.

«По-хорошему ежегодно совет дома вместе с управляющей компанией должны проводить осмотры дома, планировать совместно проведение тех или иных работ. Но, к сожалению, не всегда это происходит, потому что жители не знают о своих обязанностях. Поэтому мы запустили серию форумов, чтобы рассказать вам о правах», — сказала начальник управления ЖКХ администрации городского округа Балашиха Юлия Смирнова.

Такие форумы проводят в Балашихе для председателей советов домов и улиц регулярно. Именно к ним в первую очередь обращаются жители со своими вопросами. На помощь председателям приходят депутаты. Они помогают выстроить взаимодействие с управляющими компаниями и другими обслуживающими организациями. Совместная работа помогает детально изучить все вопросы, которые поднимают жители.

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