Подмосковье 05 декабря 2023, 11:37 Форум председателей советов домов и улиц прошел в Лобне Телеканал «360»

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Заключительный в 2023 году форум председателей советов домов и улиц прошел в Лобне. Участие в нем приняли председатели советов домов, специалисты администрации, управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Рабочие встречи с горожанами для обсуждения вопросов содержания жилых домов проводят в Лобне регулярно. На основе пожеланий и предложений формируются инвестиционные программы. Чаще всего людей волнуют содержание подвалов и кровель, сроки ремонта подъездов и благоустройства дворов, организация вывоза мусора и уборки снега. Городской форум стал еще одной площадкой взаимодействия горожан и коммунальщиков.

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«Хочу обратить особое внимание, что органы местного самоуправления одной из своих приоритетных задач ставят четкую и прозрачную коммуникацию с жителями. Это ключевой принцип работы под руководством нашего губернатора Андрея Юрьевич Воробьева. Я могу сказать, что он полностью соответствует его постулату: житель всегда прав. Мы продолжим практику таких совместных встреч в подобном формате», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Открытый диалог — это не только возможность повысить правовую грамотность председателей советов домов и обсудить самые острые вопросы, но и площадка для обмена опытом. Иногда чей-то совет или предложение может помочь решить самые сложные вопросы.

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