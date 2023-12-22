Подмосковье 22 декабря 2023, 15:36 Форум председателей советов домов и улиц прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Объединенный форум председателей советов домов и улиц «Управдом» прошел в Химках. Жители смогли задать волнующие вопросы из сферы жилищно-коммунального хозяйства представителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Открыли форум глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. В начале мероприятия глава города поздравил с Днем рождения и вручил подарки пятерым председателям многоквартирных домов: Юлии Новиковой, Натальи Брагиной, Татьяне Мищенко, Николаю Мардьянову и Вере Богачевой.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«ЖКХ — одна из важнейших сфер, влияющая на ежедневный комфорт наших жителей. От эффективности работы всех ее элементов зависит качество обслуживания наших домов, бесперебойная подача тепла, воды, света, чистота и порядок на улицах нашего города», — подчеркнул Дмитрий Волошин.

Представители ресурсоснабжающих организаций в формате открытой трибуны ответили на вопросы жителей, касающиеся модернизации систем водо- и теплоснабжения, плана региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройства дворов, газификации и уборки снега.

«Форум очень полезен. В этот раз большое количество специалистов, которые вникают в проблему. Наших жильцов беспокоят перебои в подаче горячего водоснабжения и уборка снега. Все вопросы задал управляющей компании. Обещали вопросы решить оперативно», — отметил председатель совета дома № 6 в Юбилейном проезде в Сходне Алексей Ватутин.

Объединенный городской форум «Управдом» в Химках проводят каждый год. К обсуждению вопросов жилищно-коммунального хозяйства привлекают председателей советов многоквартирных домов и улиц частного сектора, а также муниципальных депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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