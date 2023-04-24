Подмосковье 24 апреля 2023, 16:58 Форум председателей советов домов и улиц прошел в Балашихе

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Форум председателей советов домов и улиц прошел в микрорайоне Кучино в Балашихе. Мероприятие собрало более 200 участников, которые обсудили инвестиционные программы управляющих компаний.

Участие в форуме приняли председатели советов домов и улиц микрорайонов Купавна, Кучино, Южное Кучино, Павлино, жилого комплекса «Столичный» и частного сектора. Мероприятие объединило порядка 280 председателей многоквартирных домов и 40 улиц, а также 14 управляющих компаний.

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Чтобы улучшить качество обслуживания и благоустройства, председателям советов домов и улиц надо обладать базовыми знаниями жилищно-комунальной сферы. Для этого в рамках форума состоялся обучающий семинар.

Председателям рассказали какие коммунальные услуги предоставляются собственникам, как контролировать работу управляющих компаний, проводить собрания и капремонт общего имущества. Еще одно важное направление программы — развитие общедоступных городских территорий: парков, детских площадок, пешеходных зон, дворов и улиц частного сектора.

Новая система взаимодействия выстраивается по поручению главы городского округа Балашиха Сергея Юрова. Жители могут напрямую задавать все волнующие вопросы обслуживающим организациям через председателей домов и под контролем депутатов горсовета.

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