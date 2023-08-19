Подмосковье 19 августа 2023, 08:00 Форум председателей МКД «Управдом» прошел в Подмосковье Мин ЖКХ

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В Доме правительства состоялся ежегодный подмосковный форум «Управдом». Члены Ассоциации председателей советов многоквартирных домов выступили с докладами о развитии сферы ЖКХ, а также зачитали свои предложения руководителям профильных ведомств.

Приветственное слово на открытии форума зачитал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Также он передал благодарственные письма отличившимся руководителям муниципальных отделений Ассоциации МКД от главы региона Андрея Воробьева.

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«С 2014 года, когда состоялся первый и тяжелый достаточно форум „Управдом“ в Московской области, я считаю, что мы вместе добились совершенно невероятных успехов. Хотелось бы поблагодарить управдомов, не просто как общественников, выбранных другими людьми, а именно как людей», — подчеркнул Хромушин.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский отметил, что форум дает профильным ведомствам возможность общаться напрямую с жителями, которые активно участвуют в жизни своего дома. Темами для диалогов являются вывоз отходов, качество воды и многое другое.

«Нам крайне важно слышать обратную связь от неравнодушных людей, которые буквально ежедневно меняют жилищно-коммунальное хозяйство», — добавил он.

В качестве модератора на заседании выступил руководитель Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Юлия Белехова. Она уточнила, что на площадке люди не только задают вопросы, но и предлагают решения.

«Сегодня мы рассказали о том, что было сделано за эти 8 лет. О людях, которые в ежедневном режиме занимаются общественной деятельностью, подчас неблагодарной. Мы объединяем неравнодушных, героических людей, которые помогают улучшить жизнь не только в своем доме и дворе, но и в нашем любимом Подмосковье», —рассказала она.

Также на форуме организовали выставочную зону, где рассказали о работе министерств в сфере ЖКХ и представили проекты инженерных коммуникаций, фасадных систем и лифтостроения.

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