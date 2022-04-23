Форум «Подмосковье. Здоровье» в девятый раз прошел в Пушкинском округе

Девятый гражданский форум «Подмосковье. Здоровье» состоялся в ДК «Юбилейный». В мероприятии приняли участие более 200 человек из Ивантеевки и Пушкино.

Мероприятие прошло в формате диалога. О проблемах, с которыми сталкиваются жители, состоянии и материально-техническом оснащении учреждений здравоохранения сообщили представители городских общественных палат.

Жителей округа беспокоит доступность высокотехнологичной медпомощи и нехватка медицинских кадров — прежде всего участковых терапевтов. Данные проблемы, отметила Светлана Стригункова, характерны для всего Подмосковья

«Я не устаю повторять на всех форумах, что проблемы кадровые, ремонта, материально-технической базы, наличие оборудования мы решаем перманентно. У нас есть стратегические планы, трехлетние программы как по оборудованию, так и по капремонту. Эти форумы предназначены, чтобы житель смог поделиться, и мы получили обратную связь о проблемах, с которыми он сталкивается ежедневно в простой поликлинике», — отметила Стригункова.

Во время форума, каждый желающий мог пройти медицинское обследование, а также вакцинацию от COVID-19 в мобильном центре здоровья.

Форумы инициированы Общественной палатой Московской области и проводятся при поддержке Министерства здравоохранения и Главного управления социальных коммуникаций. Всего таких форумов в Подмосковье пройдет 20, с участием всех городских округов.