Форум «Подмосковье. Здоровье» провели в Одинцовском округе

Развитие здравоохранения в городском округе Одинцово с жителями обсудили первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, глава администрации Андрей Иванов, главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев. Модератором встречи стал зампред Общественной палаты Подмосковья Евгений Мартынов.

«Для развития здравоохранения очень важно знать запросы жителей. А такие встречи позволяют понять, на что нам нужно обратить внимание. Порой для решения многих вопросов не требуется больших ресурсов и длительного времени. Другие, более глобальные проблемы, берем в проработку», — отметила Светлана Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

На встрече жители округа рассказали о том, что некоторым медицинским учреждениям требуется ремонт, а также озвучили вопросы приема врачей, забора анализов и территориальной программы ОМС.

«Гражданские форумы „Подмосковье. Здоровье“ — образец слаженной работы Правительства и Общественной палаты. Московская область открыта к диалогу с жителями. И это подтверждает не только сам формат мероприятия, но и то, что Светлана Анатольевна уже по окончании Форума остается и в личном разговоре с жителем готова взять каждый вопрос на контроль», — подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты Московской области, модератор форума Евгений Мартынов.

Каждый желающий во время форума мог пройти медицинское обследование и вакцинацию от COVID-19 в мобильном центре здоровья.

Источник фото: телеканал «360»

На мероприятии также прошли мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

Источник фото: телеканал «360»

Форум инициировала Общественная палата Московской области, мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения и Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья. Всего 20 таких форумов с участием всех городских округов пройдут в Подмосковье. Следующая встреча запланирована в Химках при участии городского округа Красногорск.