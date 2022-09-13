Форум по вопросам ЖКХ пройдет в Подмосковье в сентябре | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 13:08 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Форум по вопросам ЖКХ пройдет в Подмосковье в сентябре

Читать 360tv в

Форум «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы» пройдет 22 и 23 сентября. На нем также состоится выставка оборудования, материалов и цифровых решений для отраслей.

Мероприятие пройдет в ходе Регионального дня Минстроя России по развитию и цифровой трансформации городского хозяйства. На конференции обсудят государственное регулирование, импортозамещение, цифровые технологии, господдержку и другие вопросы коммунальной и энергетической отраслей.

Реклама

Спикерами мероприятия станут представители министерств России и Подмосковья, главы администраций и руководители энергоснабжающих организаций, а также производители оборудования и услуг. Подробнее можно узнать на сайте.

Реклама

Организаторами конференции стали Минстрой и Минэнергетики России.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о снижении аварийности на электросетях Подмосковья. Этому поспособствовала дополнительная программа повышения надежности.

0 0 0 0 0 0