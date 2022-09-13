Форум по вопросам ЖКХ пройдет в Подмосковье в сентябре | 360°

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Форум по вопросам ЖКХ пройдет в Подмосковье в сентябре

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Форум «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы» пройдет 22 и 23 сентября. На нем также состоится выставка оборудования, материалов и цифровых решений для отраслей.

Мероприятие пройдет в ходе Регионального дня Минстроя России по развитию и цифровой трансформации городского хозяйства. На конференции обсудят государственное регулирование, импортозамещение, цифровые технологии, господдержку и другие вопросы коммунальной и энергетической отраслей.

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Спикерами мероприятия станут представители министерств России и Подмосковья, главы администраций и руководители энергоснабжающих организаций, а также производители оборудования и услуг. Подробнее можно узнать на сайте.

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Организаторами конференции стали Минстрой и Минэнергетики России.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о снижении аварийности на электросетях Подмосковья. Этому поспособствовала дополнительная программа повышения надежности.

ЖКХ

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