Подмосковье 17 мая 2023, 11:56 Форум по вопросам ЖКХ и благоустройства прошел в Мытищах

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Форум «Вместе мы — соседи» прошел в школе № 24 в Мытищах. Жители округа обсудили вопросы ЖКХ и проголосовали за реализацию проектов благоустройства.

Жители встретились с представителями администрации, ЖКХ, дорожного хозяйства и других ведомств. А после проголосовали за социально-значимые для округа проекты.

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«Сегодня есть такой бюллетень для голосования, в котором указаны основные мероприятия, которые вышли уже на конкурс. Это пешеходная дорога, ремонт дороги, устройство детской площадки, устройство бульвара, строительство очистных сооружений», — рассказал муниципальный депутат Юрий Казанов.

Итоги голосования передадут в администрацию. Работы по тем направлениям, за которые отдали большинство голосов, проведут в первую очередь.

Особое внимание уделили губернаторскому проекту «Умная коммуникация». Благодаря ему жители могут оперативно решать вопросы через председателей советов домов.

«Сегодня было более 200 человек. Общее количество по территориям, которое мы планируем объять за эту неделю в рамках Дня соседей — это около 20 тысяч только по центральной части нашего города», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Мытищи Иван Яськив.

Подобные форумы пройдут в всех районах округа.

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