Подмосковье 30 ноября 2023, 17:05 Форум по реабилитации детей-инвалидов пройдет в Доме правительства Подмосковья Пресс-служба Минздрава МО

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Форум по детской реабилитации открылся в Доме правительства Подмосковья. На нем врачи обменяются опытом и разработают меры помощи юным пациентам с ограниченными возможностями.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Сригункова, в форуме примут участие свыше 300 врачей, педагогов и социальных работников. Для них проведут тренинги, мастер-классы и лекции, а также выставку оборудования, которое используют в стационарах и перинатальных центрах области.

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«Т акая совместная работа приведет к важным и плодотворным диалогам, в результате которых мы сможем разработать стратегии и рекомендации, призванные улучшить качество жизни самого ценного, что у нас есть — детей. Я уверена, что форум поможет нам внести неоценимый вклад в дальнейшее развитие ранней помощи и реабилитации в регионе», — сказала она.

По слова директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, такая масштабная дискуссия позволит собрать лучшие практики помощи несовершеннолетним инвалидам и улучшить их качество жизни.

«Здоровье детского населения — наш важнейший приоритет, так как здоровье каждого ребенка определяет наше будущее. Важно отметить, что реабилитация детей — это совместная работа специалистов разных сфер: медицины, образования, социальной сферы и многих других», — отметила она.

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