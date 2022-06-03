Форум по развитию здравоохранения провели в Одинцове

Самые разнообразные вопросы здравоохранения в Московской области обсудили на X гражданском форуме в Одинцове.

В первую очередь обсуждалось, насколько доступны все виды медицинской помощи жителям муниципалитета и то, качественно ли оказывается эта помощь.

На форуме можно было пройти медицинское обследование, сдать анализ на СПИД, а также вакцинироваться от COVID-19.

«Форум у нас традиционно состоит из двух частей. Первая часть — это доклады муниципальных общественных палат. Мы заранее до форума собираем дорожную карту проблем. Мы своими ногами и своими глазами смотрим на те проблемы, которые волнуют жителей в системе здравоохранения каждого городского округа и после этого общественная палата об этих проблемах сообщает на форуме», — рассказал заместитель председателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.

Во второй части форума жители региона могли задать свои вопросы. Те, кто не смог присутствовать на встрече лично, следили за видеотрансляцияей форума.

«Для того, чтобы понять, где узкие места, очень важны такие встречи. Когда человек на примере своем конкретном рассказывает, с чем он столкнулся, с какой проблемой в какой конкретно ситуации. Мы это принимаем, как системную проблему и ее пытаемся разложить на маленькие детали. Сделать так, чтобы этот процесс был более легким и простым», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Всего в Подмосковье запланировано 20 подобных форуму мероприятий. Следующая встреча пройдет в конце июня в Истре.