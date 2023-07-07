Подмосковье 07 июля 2023, 14:24 Форум по развитию физкультуры и спорта прошел в Мытищах

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Спортивный форум прошел в Мытищах. Участники обсудили развитие физкультуры и спорта в округе на площадке стадиона «Арена Мытищи».

Участие в форуме «Спортивные Мытищи» приняли представители управления по физической культуре и спорту администрации округа, спортивных клубов и объединений. Гостями встречи стали олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов и олимпийский чемпион по биатлону Александр Елизаров.

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На форуме обсудили благоустройство и содержание спортивных площадок, доступность объектов спорта для жителей Мытищ, реализацию проектов по формированию комфортной городской среды. Участники заключили договоренности по общим мероприятиям ко Дню физкультурника и 400-летию Мытищ, а также по развитию губернаторских программ «Спорт в каждый двор» и «Открытый стадион».

Как отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Мытищ Дмитрий Герман, встречи в таком формате способствуют взаимопониманию и сотрудничеству в общих вопросах.

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