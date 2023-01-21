Подмосковье 21 января 2023, 20:13 Форум по профориентации в Видном собрал около 500 участников unsplash.com

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Форум по профориентации «Поступи. Правильно» прошел в Видном. Он собрал порядка 500 участников, в основном ими стали учащиеся 10–11-х классов. Ребятам рассказали о разных профессиях и познакомили с опытом специалистов из различных сфер.

Форум по профориентации «Поступи. Правильно» в Ленинском округе провели впервые, его организовали в рамках региональной акции «ГИА. Осознанность. Профориентация».

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«Весь этот форум нацелен на то, чтобы преодолеть психологические страхи, которые могут присутствовать у наших выпускников, и помочь им сделать выбор в профессиональном самоопределении», — сказала начальник управления образования администрации Ленинского округа Наталия Киселева.

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Участниками форума стали ученики 17 школ Ленинского округа, преподаватели и спикеры.

«Основная цель филиала в том, чтобы будущие студенты, получив образование в высших образовательных учреждениях, вернулись на территорию Ленинского округа и нашли себе применение у нас на территории», — отметил председатель филиала Торгово-промышленной палаты Московской области в Ленинском округе Владислав Рымша.

На форуме для продуктивной работы были организованы четыре специальных зоны — активностей, обсуждений, вузов и профессий.

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