Подмосковье 21 июля 2023, 02:00 Форум по обучению региональных команд в работе с инвесторами открыли в Красногорске РАНХиГС. Автор фото: Сергей Синицын

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Межрегиональный форум в рамках цикла программ «Управленческое мастерство» открылся на базе областного филиала РАНХиГС в Красногорске. Мероприятие проводят в целях улучшить навыки региональных команд в работе с инвесторами, которые реализуют свои проекты в субъектах. В форуме принимают участие 18 регионов Центрального федерального округа, с приветственным словом на открытии выступила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сегодня субъекты работают с бизнесменами по региональному инвестиционному стандарту (РИС), который представляет собой комплекс практик для оптимизации процессов и взаимодействия с властями и профильными организациями. Московская область в числе первых успешно внедрила РИС, но работа по улучшению условий для инвесторов продолжается: в Подмосковье вводят новые сервисы, позволяющие предпринимателям получить несколько услуг одновременно, и добиваются сроков оформления необходимых документов.

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«РИС — это очень важная составляющая работы любой региональной инвестиционной команды. Между тем работа с инвестором — это долгий путь, эти отношения нельзя выстроить за три дня. Поэтому мы не будем останавливаться на каких-то полученных показателях. Наша задача — все время развиваться, каждый завтрашний день регион должен быть лучше себя вчерашнего, предоставлять бизнесу новые сервисы и улучшать те, которые уже существуют», — подчеркнула Зиновьева.

Министр также отметила, что недавно в Подмосковье ввели возможность для малого и среднего бизнеса получить недвижимость в аренду за 1 рубль, что стало ответом на масштабный запрос от предпринимателей. Подобрать объект и получить здание или помещение за 10 дней можно на интерактивной карте на инвестпортале.

Высшая школа государственного управления РАНХиГС занимается подготовкой инвестиционных команд с 2016 года. Совместно с Минэкономразвития запустили проект «Управленческое мастерство». Содержание программы обновляется ежегодно с учетом новых вызовов и задач.

«Форум сегодня — это межрегиональная и межведомственная площадка, где управленцы могут не только усилить свои практические навыки, но и проработать кейсы непосредственно с представителями бизнеса. В оперативном формате региональные команды получат обратную связь по своим проектам и инициативам, что позволит еще эффективнее привлекать инвестиции и расширять портфели проектов», — отметил заместитель директора Высшей школы Алексей Колесников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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