Подмосковье 05 декабря 2023, 08:36 Форум по истории Донбасса пройдет в Дмитрове 9 декабря Unsplash

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Форум «Большое гнездо. История Донбасса — история России» пройдет в Дмитрове 9 декабря. Для гостей проведут мастер-классы, интерактивы, игры. Спикерами станут историки, реконструкторы и блогеры.

Гости форума на интерактивных площадках смогут увидеть историческую реконструкцию в формате дополненной реальности. Также можно будет сыграть в старинные игры и принять участие в исторических мастер-классах, рассмотреть оружие разных эпох, посетить салон красоты начала XX века и поработать на печатном станке.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

С лекциями на форуме выступят Дмитрий Пучков, Олег Двуреченский, Василий Новиков, Артем Драбкин, Алексей Исаев и другие.

Вход свободный. Программа форума и регистрация доступны по ссылке.

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