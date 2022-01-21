Форум по государственно‑частному партнерству проведут в Подмосковье

V форум ЦФО по государственно‑частному партнерству пройдет 21 января в Подмосковье. Мероприятие проведут в Доме правительства области, сообщила пресс-служба регионального Мининвеста.

Изначально форум планировали провести 11 ноября 2021 года. Мероприятие перенесли из-за ситуации с распространением коронавируса. Форум станет первым деловым событием года, посвященным выполнению проектов государственно‑частного партнерства.

Форум проведут 21 января в Доме правительства Подмосковья. Его участниками станут руководители и представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также ведущие эксперты рынка, инвесторы и банкиры.

В деловую программу мероприятия включили пленарные дискуссии, стратегические сессии и мастер-классы. Участники форума обсудят вопросы социально-экономического развития регионов, внутреннего туризма и развития ЖКХ. Еще участники смогут провести переговоры с потенциальными партнерами.

Среди участников заявлены представители Минстроя, Минспорта, Ростуризма, Газпромбанка и других министерств и организаций.