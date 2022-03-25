Форум «Перезагрузка в сфере ЖКХ» прошел в Лобне

В Лобне 24 марта состоялся форум «Перезагрузка в сфере ЖКХ». На нем обсудили новый уровень взаимодействия с управляющими организациями и работу с жителями.

Перед участниками форума выступила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

«Мы выходим на новый уровень взаимодействия с управляющими организациями. Выстраиваем прямой диалог между жилинспекцией и УК. Наша задача — помочь УК и напомнить, как важно качество отработки заявок жителей и, безусловно, клиентооринтированный подход в работе», — подчеркнула она.

Федина отметила актуальность формирования проблемной повестки, ее реализацию и отчет перед жителями по итогам работ.

Замруководителя ведомства Александр Белоусов подчеркнул, что Госжилинспекция предложила ряд мер по снижению количества обращений жителей. Речь в том числе идет о проактивной деятельности. Специалистам рекомендовали включаться в общедомовые чаты и группы, а также работать на упреждение жалоб в режиме 24/7. Свою роль должно сыграть и размещение на информационных стендах и в чатах номеров мобильных телефонов ответственных сотрудников — главного инженера, техника-смотрителя, управляющего и других.

По итогам месяца, отметили в ведомстве, необходимо формировать проблемную повестку на основании обращений жителей и рассказывать о проделанной работе.

Руководителям управляющих организаций поручили довести штатную численность работников до норматива в 50 человек на 100 тысяч квадратных метров площади обслуживаемого жилья. Особое внимание следует уделить разъяснению порядка начислений за жилищно-коммунальные услуги. Администрации городского округа предложили проводить ежеквартальные рабочие встречи с УК, в которых примут участие сотрудники Госжилинспекции.