Форум о ведении бизнеса состоится в Подмосковье

На территории Красногорска 30 июня пройдет форум под названием «Франчайзинг: идеи для успешного бизнеса». В нем будут участвовать как действующие бизнесмены, так и те, кто только планирует открыть собственное дело. Все будет проводиться при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На открытии нового форума будет выступать зампредседателя правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

На повестке форума будет несколько тем, одной из основных станет поддержка франчайзинга в Московской области. Предприниматели смогут узнать, как можно получить компенсацию до половины всех затрат на приобретение франшизы. На это будет направлена новая субсидия в Московской области.

Перед участниками, которые развивают или только планируют открыть свое дело, выступят некоторые лидеры рынка Подмосковья. Они поделятся собственным опытом о том, какие франшизы особенно актуально приобретать на сегодняшний день.