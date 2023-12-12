12 декабря 2023, 09:00
Форум о развитии сельского хозяйства прошел в Клину
В Клину состоялся форум «Крестьянско-фермерское хозяйство. Тенденции становления, проблемные точки и пути их решения». Его организовали в помещениях детской школы искусств.
Сейчас в регионе работают свыше 850 крестьянско-фермерских хозяйств. Каждым четвертым руководит женщина.
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На форум приехали фермеры, растениеводы, владельцы сельхозпредприятий Московской области. В рамках встречи Клин презентовал образовательный проект «Агрошкола».
«Этот проект будет ориентировать школьников с пятого класса не только на общеобразовательную программу, но и поможет погрузиться в любое направление: земледелие, пчеловодство, разведение рыбы», — рассказала глава Клина Алена Сокольская.
Также 30 участниц форума вступили в местное отделение «Союза женщин России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Клин
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