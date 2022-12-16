Подмосковье 16 декабря 2022, 18:42 Форум о развитии детских садов и дошкольного образования прошел в Электростали

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Форум «Предшкола: стандарт детского сада» прошел в Электростали. Дошкольников и родителей ждали творческие и экспериментальные лаборатории, мультстудии, конструкторы и мастер-классы, а воспитатели в формате игры готовили ребят к учебе в начальной школе.

Организаторы форума представили в Электростали уникальное интерактивное оборудование для интеллектуального и физического развития дошкольников. Ребята с интересом выполняли задания на нейротренажере, балансборде, нейроскакалке, координационной лестнице и межполушарное доске «Лабиринт».

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«Как известно, дошкольное образование — это первая ступень общего образования. Если мы хотим, что бы ребенок был успешным и счастливым, <…> то начинать нужно не со школы, а с детского сада. И надо делать так, чтобы все эти задачи, все те предметы и занятия, которые дети проходят в детском саду, в обязательном порядке продолжались в начальной школе», — сказала начальник управления образования администрации городского округа Электросталь Елена Митькина.

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Педагоги и воспитатели Электростали на форуме делились опытом друг с другом, также учили ребят общаться, считать, читать и писать, чтобы лучше подготовиться к начальной школе.

«Вот уже 400 подмосковных воспитателей прошли курсы повышения квалификации на стажировочных площадках. Попробовали все: как работать с этим оборудованием и как научить детей пользоваться им», — рассказала проректор по научной инновационной деятельности ГОУ ВО МО ГГТУ Элина Яковлева.

Проект «Предшкола» проходит в Подмосковье уже второй год. Он разработан лучшими профессионалами Московской области. Его цель — вооружить воспитателей новыми методиками и технологиями, вовлечь родителей в жизнь детского сада, обеспечить преемственность между детсадом и школой.

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