Подмосковье 20 декабря 2023, 11:00 Форум о поддержке инвалидов-колясочников прошел в Подмосковье Автор фото - Александра Степанова

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Форум инвалидов-колясочников «Качество жизни людей с инвалидностью. Опыт Подмосковья и регионов, как вектор развития в современных реалиях» прошел в Красногорске. На встрече обсудили вопросы доступности общественного транспорта, обеспечение техническими средствами реабилитации и другие важные аспекты.

«Огромная благодарность за те мероприятия, которые прошли, в том числе в этом году — большой фестиваль, пробег, за вашу инициативу в Пушкино с храмом, с его доступностью, за помощь бойцам СВО. Это серьезный вклад в развитие нашего большого региона», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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На встрече уделили особое внимание мерам поддержки участников СВО, передвигающихся на колясках, и их семьей. В форуме приняли участие около 50 инвалидов-колясочников, в том числе представители делегации из Ингушетии.

«Я благодарен Игорю Александровичу Гундерову, создавшему организацию „Колесница“, которая катится не только по Московской области, но и по всей стране. Он всегда ставит принципиальные вопросы, которые часто доходят до правительства», — подчеркнул председатель всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

На форуме представили выставку вспомогательных средств передвижения для маломобильных людей. По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, подобные встречи — это отличная возможность обсудить проблемы и обратиться к госорганам, которые могут помочь реализовать те или иные проекты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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