Подмосковье 30 июня 2023, 18:34 Форум о патриотическом воспитании молодежи и престиже воинской службы прошел в Подмосковье

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В филиале фонда «Защитники Отечества» прошел форум по вопросам патриотического воспитания молодежи, поддержания престижа воинской службы, а также сохранения исторической памяти и героизации подвигов участников СВО. В мероприятии приняли участие представители Московского областного регионального отделения «Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации», ветераны Великой Отечественной войны и Герои России.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества в Московской области» Ольга Ермакова пояснила, что форум провели в преддверии Дня ветерана боевых действий.

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«Сейчас мы продвигаем идею, чтобы сделать День ветерана боевых действий официальным федеральным праздником. Было предложение от рабочей группы, чтобы указом президента этот день был официально утвержден — ряд субъектов это предложение поддержали», — прокомментировал член Совета ООВ ВС России Владимир Рабеев,

На мероприятии подписали соглашение о сотрудничестве между филиалом и Московским областным региональным отделением «Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации».

«Вы занимаетесь очень важным делом — помощью ветеранам. Это действительно важное направление. Я во Фрязине занимаюсь созданием музея. На его основе планирую вести патриотическую работу», — поделился ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта.

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