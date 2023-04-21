Подмосковье 21 апреля 2023, 13:28 Форум о местном и общественном самоуправлении начался в Мытищах

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Форум «Местное и общественное самоуправление в Московской области» открылся во Дворце культуры в Мытищах. В нем приняли участие представители профильных ведомств из восьми регионов России.

Мероприятие открыл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил, что территориальное общественное самоуправление — это механизм, который дает возможность жителям участвовать в решении важных вопросов.

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«Сегодня ТОСы должны активно работать. Вовлекать в эту деятельность как можно больше местных жителей, чтобы обеспечить их непосредственное участие в принятии решений на муниципальном уровне», — отметил он.

Брынцалов добавил, что цель форума — привлечь внимание к территориальному общественному самоуправлению и показать, что ТОСы могут принести большую пользу регионам. Так, они успешно организуют культурные и общественные мероприятия, помогают в ремонте дорог и установке детских площадок. Сейчас в Подмосковье зарегистрировано 178 ТОСов.

«Это небольшое количество по сравнению с их общим числом в России. Эту ситуацию нужно точно исправлять. Уверен, что у нас состоится продуктивная дискуссия, которая придаст новый импульс развитию ТОСов и всего местного самоуправления в целом», — добавил он.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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