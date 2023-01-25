Подмосковье 25 января 2023, 17:50 Форум «Новые медиа» в Сколково собрал журналистов из 40 регионов

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Форум «Новые Медиа» прошел в Сколково. Туда прибыли журналисты из 40 регионов России. На нем представители каналов интернет-изданий рассказали об интеграции СМИ в интернет и внедрении республик Донбасса в информационное поле.

Лекции и практики форума направлены на повышение квалификации руководителей редакций и digital-блоков. Их научат социальному проектированию и привлечению грантов для реализации медиапроектов.

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Замдиректора АНО «Диалог-регион» Юлия Аблец рассказала, что важно делать медиа полезными и осмысленными. Серьезные проекты должны быть интересны большой аудитории.

Своими мыслями поделились и участники, многие из которых прибыли из Донбасса.

«Нужна искренность, нужно говорить о людях с уважением», — поделилась журналистка Кристель Нэан, приехавшая из Донецка.

Организаторы запланировали запустить минимум 20 медиапроектов в регионах России, чтобы интегрировать в информационное поле Донбасс и его жителей. Кроме того, журналистов научат качественно работать с аудиторией на разных площадках.

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский рассказал, что для современного журналиста особенно важно уметь ориентироваться в соцсетях, мессенджерах и других платформах.

Форум продлится четыре дня. За это время участники улучшат свои навыки и узнают много нового о работе в современном медиапространстве.

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