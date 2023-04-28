Подмосковье 28 апреля 2023, 04:25 Форум «НКО с нуля: от регистрации до получения грантов» прошел в Ногинске Пресс-служба Общественной палаты Московской области

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Форум «НКО с нуля: от регистрации до получения грантов» состоялся в Ногинске 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Мероприятие организовала Комиссия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), благотворительных фондов и объединений региональной общественной палаты.

«Наши региональные НКО очень активны и сплочены в сложившихся в стране обстоятельствах. Их список растет, люди к ним обращаются, а создаются НКО — для достижения общественных благ», — рассказала депутат Мособлдумы Татьяна Карбузова.

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Администратором форума выступил председатель Комиссии Евгений Арсентьев. По его словам, на мероприятие получился хороший отклик от представителей муниципальных общественных палат, специалистов НКО и органов власти различных уровней.

Форумом мы в очередной раз хотим показать, что Общественная палата Московской области — это площадка для конструктивного диалога, а мы готовы к любым вопросам и совместному поиску путей разрешения стоящих перед нашими НКО сложных проблем», — добавил Арсентьев.

Форум состоял из двух тематических сессий и проходил в формате общения, где после выступления каждого спикера участники могли задать интересующие вопросы

Программа «Подготовка к учреждению и регистрации НКО» заинтересовала участников мероприятия, кто находится на стадии создания некоммерческой организации. Специалисты управления Министерства юстиции РФ по Московской области ответили на важные вопросы о регистрации и формах НКО и дали рекомендации для подготовки документальной базы. Была освещена тема специфики бухгалтерского учета, открытия расчетного счета и работы с банком, а также особое правовое поле деятельности НКО и налогообложение предприятий.

На сессии «Грамотное выстраивание деятельности и сотрудничества готовой НКО» председатель Комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Мария Большакова выступила на тему грантовой поддержки НКО и их взаимодействия со СМИ.

«Обращаю ваше внимание, что помимо государственных фондов существует еще поддержка от частных фондов. Да, суммы выделяются небольшие, а фонд вправе обозначать тематику проектов, на которые готов выделить средства. Но для начинающих НКО — это очень хорошая стартовая история», — рассказала Большакова

Беседа о социальном сотрудничестве государственных и негосударственных СО НКО прошел с заведующим организационно-методическим отделением «Центра инноваций социальной сферы» Галиной Романовской, которая рассказала о предлагаемых новых форматах поддержки СО НКО.

Члены Комиссии Валерий Анисимов и Александр Кумохин поделились опытом успешно реализованных практик на территории Московской области.

«На самом деле, не грантовая поддержка дает организации признание. Его дает именно поддержка от нашего гражданского общества», — подчеркнул Кумохин.

Мероприятие прошло поддержке министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и Общественной палаты Богородского городского округа.

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