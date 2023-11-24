Подмосковье 24 ноября 2023, 12:55 Форум молодых педагогов прошел в Наро-Фоминске Unsplash

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Третий день форума «Молодые педагоги» прошел в Наро-Фоминске. Участие в нем приняли более 200 специалистов из 13 округов Подмосковья.

Преподавательский состав клуба «Педагог года Подмосковья» приехал в Наро-Фоминск, чтобы провести форум для молодых педагогов.

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«От мастер-классов и уроков, которые посещают молодые специалисты, как раз и зависит их профессиональная деятельность. Если ты на своем пути в первые годы увидишь интересных педагогов, которые покажут тебе, как вести себя на уроке, новые методики», — отметил заместитель начальника управления государственной гражданской службы Анатолий Жижин.

Форум стартовал с работы в секциях совместно с членами клуба. Живое общение, профессиональный юмор, интерактив с аудиторией и многое другое было включено в программу каждого лектора. Основная задача — не просто убедить остаться молодежь в профессии, но и передать им часть преподавательского духа.

После участники форума переместились в актовый зал, где их ожидали мастер-классы от самых молодых членов клуба «Преподаватель года Подмосковье». Они рассказали слушателям о своем пути на главном педагогическом конкурсе страны и о своих методиках работы с учениками.

«Мы очень рады, что ежегодно количество молодых специалистов прибывает как в Московской области в целом, так и к нам в Наро-Фоминский городской округ. У нас в этом году приступили к работе 26 молодых специалистов, а за последние три года таких учителей к нам пришло более 70. Управление по образованию создает все условия, чтобы такой молодой педагог имел поддержку и обязательно задержался в профессии», — сказала заместитель главы городского округа Наро-Фоминск Светлана Малыхина.

По словам молодых специалистов, благодаря подобным мероприятиям профессия учителя постепенно пополняется новыми кадрами.

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