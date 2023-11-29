Подмосковье 29 ноября 2023, 19:33 Форум молодежного парламентаризма состоялся в Красногорске Фото: Молодежный парламент

Читать 360tv в

В Красногорске прошел Форум молодежного парламентаризма. Юные депутаты обсудили планы работы с общественниками, депутатами Госдумы, сенаторами Совета Федерации РФ. С участниками мероприятия встретилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Московская область — достаточно молодой регион. Более 25% населения у нас — ребята 14-35 лет, это свыше двух миллионов человек. В регионе действуют 67 учреждений по работе с молодежью, 103 волонтерских центра, которые открыты в каждом муниципалитете», — заявила Швелидзе.

Реклама

По ее словам, в регионе действует массовое движение «Волонтеры Подмосковья», которое поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также в Подмосковье создали платформу volonter.mosreg.ru. На данный момент на ней зарегистрировались свыше 40 тысяч ребят.

Помимо движений, в регионе существуют молодежные проекты, например «Доброе дело». Акцию придумали школьники вместе с блогером Владом Кобяковым. Активисты собрали за полтора года порядка пяти тысяч тонн гуманитарной помощи. Также в регионе действуют проекты «Наследники Победы», «Таврида. АРТ», «Медиашкола», «Патриот — это Я» и другие. Также функционирует «Медиашкола».

«В „Медиашколе“ мы учим практике — как написать текст, как сделать крутой брендбук, баннер. И если по итогам этой работы у кого-то есть желание пойти и стажироваться на телеканал „360“ или поучиться работе с соцсетями, мы предоставляем такую возможность», — добавила министр.

В скором времени в Московской области запустят два новых проекта. Это «Мое будущее. Сила смыслов» и «Мы — Россия». На форуме министр активно общалась с активистами.

«Екатерина Георгиевна, мы хотели бы вас поблагодарить за работу, за помощь нашему движению. Я являюсь руководителем строительного направления регионального штаба Российских студенческих отрядов, и наши активисты очень хотели, чтобы вы приехали в мультиформатное пространство, мы вас очень ждем», — пригласил Абубакр Куранбаев.

В рамках форума прошла сессия «Молодежь, политика, возможности». В ней поучаствовал представитель Мособлдумы Олег Рожнов.

«Молодежный парламентаризм — это форма сотрудничества государственной власти с молодежью. В настоящее время он, с одной стороны, выступает важным инструментом формирования кадрового резерва страны и региона, а с другой — является социальным лифтом для молодого поколения», — рассказал Рожнов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».