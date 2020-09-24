Форум «Мой агробизнес и господдержка. Сделаем вместе» откроется 24 сентября в Солнечногорске

В Подмосковье пройдет форум «Мой агробизнес и господдержка. Сделаем вместе». Мероприятие соберет под одной крышей представителей региональных властей, специалистов в области сельского хозяйства, фермеров, агрономов, механизаторов и животноводов.

Форум состоится в Солнечногорске 24 сентября, сообщили в пресс-службе областного Мининвеста. Его организуют министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья совместно с АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области». Поддержку мероприятию оказало Минэкономразвития РФ.

Во время агрофорума пройдет пленарное заседание и откроются дискуссионные площадки. На них расскажут о мерах, которые предпринимаются для производителей сельскохозяйственных товаров.

Участие в форуме в качестве гостей и спикеров примут представители правительства Подмосковья, специалисты отрасли, фермеры, механизаторы, агрономы и владельцы животноводческих хозяйств.

На мероприятии обсудят, как лучше всего вести сельхозбизнес с организационно-правовой точки зрения. Речь также пойдет о грантах для начинающих фермеров, семейных животноводов и сельскохозяйственных кооперативов. Поговорят на форуме и о перспективах развития фермерского бизнеса.

На форуме откроется выставка товаров регионального агробизнеса, на которой можно будет продегустировать продукцию подмосковных производителей.