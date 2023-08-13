Подмосковье 13 августа 2023, 22:06 Форум «Многодетная Россия» прошел в шестой раз в Шатуре

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В Шатуре состоялся форум «Многодетная Россия». Мероприятие организовывают в округе в шестой раз. В нем поучаствовали более 500 человек.

Многодетные семьи Чумичевы, Целковские и Афанасьевы из Павловского Посада все делают вместе: отдыхают, тренируются, путешествуют. Вот и на форум в Шатуру приехали полным составом. А еще привезли торты для участия в кулинарном конкурсе. Тема этого года медовая, поэтому на сладких десертах сплошь пчелы. Готовили угощения все вместе — посредствам видеосвязи.

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«Мы готовили онлайн, то есть я на своей кухне, они на своей кухне и все это в режиме передачи одновременно информации: закладка ингредиентов, выпекание, температура, вынимание из печки», — сообщила многодетная мама Динара Чумичева.

Но не одними тортами едины. Программа форума насыщенная. Волонтеры приготовили для ребят многоженство активностей. Девочки расписывали матрешек, делали браслеты, плели фенечки. Мальчишки проходили курс молодого бойца: разбирали автомат Калашникава, лазали в веревочном парке, играли в лазертаг. А родители в это время дискутировали на площадках.

«Здесь собираются люди у которых трое и больше детей, мы здесь здорово общаемся для детей и взрослых наши сотрудники придумали всякие активности, хорошая погода, берег озера, лес, чудесное настроение», — заявил глава Шатуры Алексей Артюхин.

Темы на форуме поднимались самые разные: выплата компенсации вместо предоставления земельных участков, создание школы отцов при женских консультация и, конечно же, меры поддержки больших семей Подмосковья. Последнему в регионе уделяется особое внимание. Например, в этом году у многодетных малообеспеченных семей появилась дополнительная льгота в виде выплаты в семь тысяч рублей на приобретение школьной формы. А еще предусмотрели частичную компенсацию отдыха в размере девять тысяч рублей на каждого ребенка.

«У нас очень широкий пакет льгот по поддержке многодетных семей, и именно поэтому у нас за несколько лет выросло количество многодетных семей в три раза, ну, и конечно, это зона особого внимания нашего губернатора Андрея Воробьева и нашего Правительства Московской области», — сообщила замминистра социального развития региона Вера Марченко.

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