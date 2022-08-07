Форум «Многодетная Россия» прошел в Шатуре

Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» в городском округе Шатура стал площадкой V Московского областного семейного форума «Многодетная Россия».

Для многих семей форум стал уже традиционным мероприятием. Например, семья Евгении Базюкиной участвует в нем третий раз, у нее трое своих и трое приемных детей.

«Это не просто палаточный лагерь, а целый семейный город. Здесь и живут гости форума. Для них данное мероприятие абсолютно бесплатное, как и все мастер-классы и даже питание. Сегодня в меню борщ и гречка с мясом», — сообщила Базюкина.

Открыл форум в центре отдыха и оздоровления «Изумрудный» глава городского округа Шатура Алексей Артюхин. Он сам многодетный отец и дедушка.

«Это, конечно, важное мероприятие. Мы собираемся здесь не первый раз. Это форум многодетных. К нам приезжают гости из других округов. Здесь собираются наши большие семьи. Это замечательное время, лето, когда можно собраться с детьми и внуками», — сказал он.

Участников форума ждали награждение и подарки. Семьи участвовали в таких номинациях, как «Юный пекарь», «Активное многодетство», «Чужих детей не бывает» и многих других.

Приехал поприветствовать семьи и наградил участников форума почетными грамотами депутат Геннадий Панин.

«Участие детей всегда предает настроение. Время отличное, летнее. Форум уже традиционный. И очень приятно, что в Шатуре он проходит не первый раз», — заявил Панин.

Форум стал самой крупной и значимой семейной площадкой в Подмосковье. На него приехали более 600 участников из 63 муниципалитетов Московской области и 143 представителя Луганской и Донецкой народных республик. Они выразили слова благодарности депутату Геннадию Панину и администрации городского округа Шатура.

На форуме работает несколько направлений — «Отцы Подмосковья», «Большая семья», «Детство», — в рамках которых каждый найдет занятие по душе.