Подмосковье 20 ноября 2023, 09:39 Форум Комитета семей воинов Отечества прошел в Раменском Главное управление территориальной политики Московской области

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Руководители муниципальных штабов Комитета семей воинов Отечества встретились на форуме в Раменском. На встрече обсудили меры поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий, а также алгоритмы предоставления помощи.

Главное управление территориальной политики Московской области

«За почти два года совместной работы с комитетом спектр остро стоящих вопросов сменился, а наше общество сплотилось вокруг единой проблемы. Работа ведется на различных уровнях. Мы видим единый вектор и следуем ему», — подчеркнула заместитель министра территориальной политики Подмосковья Юлия Ольшанская.

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Председатель молодежной комиссии Общественной палаты Московской области Дмитрий Шалыгин отметил, что задача форума — находить проблемы и пути их решения, а также понимать дальнейшее развитие ситуации.

Участники обсудили меры поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий, работу с обращениями участников спецоперации, поделились накопленным опытом.

Главное управление территориальной политики Московской области

«Наша цель и задача — это победа. Так же, как и у наших ребят, стоящих на передовой. Поэтому женщинам необходимо создавать надежный тыл и взаимодействовать друг с другом. Мы занимаемся широким спектром вопросов: это юридические консультации, оказание психологической и духовной помощи семьям участников СВО, социальная реабилитация, профессиональная переподготовка, трудоустройство», — рассказала руководитель КСВО Марина Мигунова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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