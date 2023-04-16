Подмосковье 16 апреля 2023, 12:10 Форум «Я — волонтер» состоялся во Фрязине

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Форум «Я — волонтер» прошел в школе № 1 наукограда Фрязино. В мероприятии приняли участие порядка 250 учеников, которые намерены устраивать благотворительные акции, помогать людям в трудной жизненной ситуации и проводить субботники.

«Для нас это большой опыт как в организации крупных мероприятий. И делается все ради общего развлечения для жителей города, для учеников школ. Также присутствует образовательная программа, в которой могут узнать много нового», — поделился доброволец Егор Трефилов.

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На форуме ребята общались с приглашенными гостями, задавали вопросы, обсуждали важные темы, делились волонтерским опытом. Также участники узнали, как развивается добровольческое движения и как добиться успеха в общественной работе.

По словам депутата Госдумы Александра Толмачева, форум стал примером, когда юные волонтеры самостоятельно организуют мероприятия в целях привлечь как можно больше общественных организаций.

«И каждый школьник, каждый студент может выбрать себе любое направление», — добавил Толмачев.

В конце мероприятия депутат вручил юным добровольцам почетные грамоты и благодарственные письма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что добровольцы проекта «Доброе дело» собрали почти четыре тысячи тонн помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.