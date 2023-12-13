Подмосковье 13 декабря 2023, 11:28 Форум «История Донбасса — история России» прошел в Дмитрове Телеканал «360»

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Популярные историки и блогеры стали участниками форума «История Донбасса — история России» в Дмитрове. Гости могли послушать лекции и дискуссии, а после осмотреть интерактивные площадки с макетами оружия и моделями военной техники.

Больше всего слушателей заинтересовала дискуссия Дмитрия Пучкова и Артема Драбкина на тему переписывания истории. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный вручил спикерам благодарственные письма за активное участие и сохранение исторической памяти России.

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«У нас в Дмитрове выступали мои друзья — настоящие профессионалы, блогеры, историки: Дмитрий Пучков, Артем Драбкин, Олег Двуреченский, Алексей Исаев. Мы вместе пообщались и договорились, чтобы сделать этот форум постоянным раз в году», — сказал Илья Поночевный.

Исторический форум прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России».

«Форум рассказывает как об истории Донбасса самого, так и его значении в истории России. Поэтому у нас первая часть форума больше посвящена Донбассу и конкретно освобождению Донбасса в 1943 году, а вторая часть больше про русскую идентичность: откуда русские пошли и кто мы вообще такие», — рассказал директор фонда «Я помню» Артем Драбкин.

На интерактивных площадках фестиваля гости смогли увидеть реконструкцию в формате дополненной реальности, принять участие в мастер-классах, сыграть в старинные русские игры.

Каждый желающий мог собрать модель самолета Як-9 и биплана И-15, ознакомиться с макетами оружия, доспехами и советской военной формой. Также гостям продемонстрировали документальный фильм «Донбасс — 43».

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