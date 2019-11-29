Три тысячи добрых сердец. Областной форум добровольцев прошел в Балашихе

Больше 3000 добровольцев со всей Московской области приехали в Балашиху. Второй форум волонтеров прошел в Ледовом Дворце им. Ляпкина. Представители общественных движений обменялись опытом, рассказали о достижениях, обсудили будущие проекты. От Балашихи было примерно 500 делегатов.

В форуме приняли участие более трех тысяч человек из 30-ти молодежных и патриотических организаций Подмосковья.

«Добровольчество — это то движение, которое активно работает в том числе и в нашем городе. У нас участвуют в этом общеобразовательные организации: и школы, и наши колледжи, и техникумы, которые расположены на территории города. И в том числе, конечно, наши молодежные муниципальные центры», — сказала Вера Варнина, начальник управления по физкультуре и спорту г. о. Балашиха.

Источник фото: телеканал «360»

Темой форума стала предстоящая 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Как провести юбилей достойно — мнением поделились волонтеры, занимающиеся этой темой. Они договорились сотрудничать с другими организациями.

«Нас можно встретить у ветеранов ВОВ. В 35 муниципалитетах сейчас „Волонтеры Победы“ представлены. Это больше 1500 человек, которые максимально помогают по различным направлениям конкретно ветеранам. Это походы по магазинам, уборки, снятие видеороликов и всего остального», — сказал Александр Печенегин, руководитель штаба движения «Волонтёры Победы» в Московской области.

А в оборонно-спортивном клубе «Ратник» из Видного на протяжении уже 30 лет обучают ребят самбо, военному делу, рассказывают историю сражений. В свои ряды принимают ребят от 6 лет.

Источник фото: телеканал «360»

«Ратники» целыми семьями участвуют в исторических реконструкциях, а также занимаются поисковыми работами предметов времен войны. Но история и патриотическое воспитание — далеко не единственное направление деятельности волонтеров.

Ни одно массовое мероприятие не обходится без участия волонтеров. В толпе, где всегда много людей, велика вероятность, что человеку может стать плохо. Так вот знайте, если с вами это случилось, вам всегда окажут первую помощь студенты. Студентов обучают этому около полугода. Чтобы помочь дождаться приезда скорой медицинской помощи.

Встреча в таком формате проходит уже второй год подряд. Ее проводят при поддержке губернатора Андрея Воробьева и Главного управления социальных коммуникаций Московской области.